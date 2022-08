Cellers, viticultores i viticultors de la Denominació d’Origen Catalunya viuen immersos en la verema, que va arrencar l’11 d’agost i que s’allargarà durant tot el mes de setembre i, possiblement, part del mes d’octubre. A hores d’ara, a la DO Catalunya ja s’han veremat 5,4 milions de quilos, que representen un 12% del total de producció de la collita anterior.

En termes generals, les previsions són bones tant pel que fa a la qualitat tant per la composició en sucres, àcids i polifenols dels raïms com pel seu excel·lent estat sanitari. No obstant això, es preveu una producció inferior a la de l’any passat, a causa principalment de les intenses onades de calor i de la sequera, que fan augurar un descens d’entre un 10% i un 30%, en funció de les zones de producció i de si són zones de reg o no.

Les temperatures càlides també durant l’hivern i la primavera han permès un bon desenvolupament vegetatiu dels ceps. La meteorologia d’aquest any ha comportat, per tant, l’avançament de l’inici de la verema entre 7 i 10 dies respecte de l’any passat i es desconeix encara si el ritme de verema s’accelerarà també durant les properes setmanes.

Entrant al detall de les varietats collides, ja hi ha força activitat amb el chardonnay, la garnatxa blanca i el macabeu pel que fa a les varietats blanques. D’altra banda, el merlot i l’ull de llebre són les varietats negres primerenques.

Pel que fa als cellers de la Denominació d’Origen Bages, compten començar la verema aquesta setmana o la que ve pendents del cel i atents a l’última etapa de maduració del raïm. Estimen que la sequera dels darrers mesos podria afectar fins al 30% de la producció. La situació és similar a la de l’any passat, quan també van registrar pèrdues pel que fa als quilos per l’escassetat d’aigua. Amb tot, confien que la collita del raïm, que ha crescut en grans més petits per les condicions meteorològiques, resultarà en els vins de qualitat amb més aromes i color.

El president de la DO Pla de Bages, Joan Soler, explicava fa uns dies a aquest diari que, en el cas del Bages, la maduració és més tardana pel tipus de varietats que es cultiven, però també per les condicions climàtiques de la zona. A més a més, destaca que enguany les pluges d’última hora afavoriran que la planta continuï treballant i, per tant, malgrat tenir les condicions d’una verema avançada, «encara està per veure l’evolució del raïm en aquesta última etapa».