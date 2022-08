La pensió mitjana per jubilació a Catalunya ha pujat un 5,5% a l’agost en comparació del mateix mes de l’any passat i s’ha situat en els 1.281 euros. Segons les dades publicades ahir pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, aquesta prestació beneficia més 1,15 milions de catalans. A Catalunya, la pensió per jubilació continua per sobre de la mitjana espanyola, de 1.255 euros. Pel que fa al conjunt de l’Estat, la nòmina de les pensions s’ha mantingut igual que el mes anterior i representa l’11,8% del PIB, amb 10.857 euros, un nou rècord.

Tenint en compte totes les ajudes, la pensió mitjana a Catalunya s’ha situat en els 1.134,47 euros i se n’han beneficiat més d’1,7 milions de persones.