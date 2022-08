Enguany hi ha hagut menys incendis relacionats amb els treballs de la sega del cereal tot i les condicions complicades de la campanya. Així ho determinen les xifres recollides pels Agents Rurals, que juntament amb el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Acció Climàtica i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) han dut a terme per desè any consecutiu aquesta campanya de prevenció. A les 7 comarques on es desenvolupa l’operatiu hi ha hagut 10 incendis relacionats amb la sega, que han afectat 54,6 hectàrees, un volum que se situa per sota de la mitjana de tots aquests anys. L’incendi de Peramola (Alt Urgell), que va estar causat per l’avaria d’una recol·lectora, ha estat el més destacat.

En concret, entre l’1 de juny i el 9 d’agost hi ha hagut en l’àmbit territorial de la campanya un total de 26 incendis. D’aquests, 10 estan relacionats directament amb la sega i han afectat 54,6 hectàrees, el 0,89% del total d’hectàrees afectades aquest estiu. Cal tenir en compte que entre el 2012 i el 2022, la mitjana d’incendis originats arran de l’activitat recol·lectora se situa en 13 anuals, amb una afectació de 296 hectàrees de mitjana. Pel que fa a les dades globals de Catalunya, entre l’1 de juny i el 9 d’agost, es van declarar 37 incendis relacionats amb l’activitat de la sega del cereal. Aquests focs van afectar una superfície total de 214,10 hectàrees, xifra que suposa el 3,49% del total de la superfície afectada durant la campanya forestal, que suma 6.123,22 hectàrees fins a 21 d’agost. Els Agents Rurals, el GEPIF i les ADF han fet 419 actuacions de prevenció d’incendis, 211 dins l’àmbit on es du a terme la campanya operativa. D’aquestes, 196 corresponen a inspeccions de maquinària. En el 79% dels casos, es complien les mesures obligatòries que preveu la normativa vigent per a prevenció d’incendis forestals. Els treballs de la sega són una activitat agrària amb risc d’incendi, ja que es fan amb temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable. Aquest risc d’incendi es concentra en unes franges horàries determinades. Des de fa 10 anys es porta a terme l’operatiu de prevenció per tal de minimitzar danys. A part de la campanya operativa es desenvolupa una campanya informativa a les comarques cerealístiques per recordar les mesures preventives obligatòries, el correcte manteniment de la maquinària i les pautes d’actuació davant un inici d’incendi. La campanya suposa que els efectius es despleguen de manera estratègica pel territori i fan itineraris diaris a les zones de treball per intentar cobrir el màxim de territori i poder donar una ràpida resposta davant qualsevol incidència relacionada amb els treballs de la sega. L’operatiu disposa del Grup de Suport Aeri dels Agents Rurals que treballa en la detecció d’eventuals columnes de fum i en la coordinació dels efectius terrestres Acords amb el sector Acció Climàtica, les ADF, els Agents Rurals i Protecció Civil van acordar durant la campanya amb organitzacions agràries una sèrie de recomanacions en les activitats de recol·lecció de cereal en els 10 zones amb elevat perill d’incendi per fer més segura l’activitat. Principalment, s’ha recomanat recollir el cereal a primera hora del matí en aquelles zones a tocar del bosc i fer una parada tècnica entre les dues i les cinc de la tarda per fer el manteniment de la maquinària. Es valora que aquestes mesures han esta molt efectives.