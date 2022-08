El rosari de vagues previstes i que s’han convocat aquest estiu en el sector aeri han afectat milers de viatgers a Espanya. Els conflictes continuen oberts en les línies ‘low cost’ Ryanair, Iberia Express i Easyjet.

Ryanair

Els sindicats USO i Sitcpla han fet una nova convocatòria de vaga a Ryanair de les tripulacions fins al 9 de gener de 2023, de dilluns a dijous totes les setmanes, a les seves 10 bases espanyoles –Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Girona, València, Eivissa, Màlaga, Santiago de Compostel·la, Sevilla i Alacant–. El que demanen els treballadors: l’aplicació dels mínims estatutaris de la legislació espanyola en matèria laboral i sindical a tot el col·lectiu; la readmissió immediata dels treballadors acomiadats durant les jornades de vaga per exercir el seu dret constitucional a vaga i, finalment, l’arxivament de tots els expedients sancionadors oberts a aproximadament uns 100 treballadors amb motiu de les aturades.

El calendari previst de mobilitzacions és...

Agost: 30 i 31 d’agost.

Setembre: dia 1; del 5 al 8, del 12 al 15, del 19 al 22 i del 26 al 29.

Octubre: del 3 al 6, del 10 al 13, del 17 al 20, del 24 al 27 i el 31.

Novembre: de l’1 al 3, del 7 al 10, del 14 al 17, del 21 al 24 i del 28 al 30.

Desembre: el dia 1, del 5 al 8, del 12 al 15, del 19 al 22 i del 26 al 29.

Easyjet

Convocatòria de vaga fins avui divendres 29 d’agost.

Iberia Express

Està prevista fins al 31 d’agost i de l’1 al 6 de setembre. En aquest cas, fins a 517 treballadors estan cridats a la vaga.

Indemnitzacions

Segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en la seva sentència del 17 d’abril, «l’absència espontània d’una part important del personal de navegació d’una aerolínia no constitueix una «circumstància extraordinària» que els eximeixi d’indemnitzar els passatgers afectats. Per això, la vaga de personal no és una causa de «força major». Si el vol es retarda més de tres hores en l’hora d’arribada, es modifica l’hora o itinerari de la reserva o es cancel·la el vol amb menys de 14 dies d’antelació a la data de sortida, és possible reclamar una indemnització de 250 a 600 euros més les despeses ocasionades i danys i perjudicis fins i tot encara que s’acceptin els canvis. Si es compra un altre bitllet, el cost l’ha de sufragar la companyia. És la legislació europea, així, si el vol es fa amb aerolínia estrangera, les possibilitats de cobrar es redueixen.