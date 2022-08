L’empresa bagenca Masats ha nomenat Ignacio Elburgo nou director general de Masats en substitució de Frederic Solé, que es jubila el 2 de setembre després de més de 20 anys a l’empresa.

Elburgo ja fa uns quants mesos que es va incorporar a l’empresa per fer el relleu i donar continuïtat a la tasca de Solé. Elburgo, enginyer industrial per la Universitat de Navarra, màster en Business Administration MBA i postgrau internacional a la Universitat de Nova York, ha treballat en empreses com Fagor, Ficosa i Zobele, i els darrers anys ha estat director general de Grans Projectes a Fluidra.

Masats afirma que amb el relleu s’inicia una nova etapa en què «l’objectiu serà augmentar la competitivitat de l’empresa, l’impuls a la innovació i la digitalització dels productes i els processos». Afegeix que «tot això sense perdre l’essència de l’empresa, basada en el valor de les persones, el servei al client i la innovació, amb productes que facilitin la mobilitat de les persones, i tot això amb un enfocament necessari cap a la sostenibilitat».

A més, l’empresa mostra el seu agraïment a Solé «per aquests anys d’intensa tasca, en què a més d’aconseguir clients importants al sector de l’autobús, ha conduït l’empresa a introduir-se al sector del ferrocarril i de les infraestructures ferroviàries». El consell d’administració reconeix a Solé «el seu gran esforç personal i professional per portar Masats a ser un referent al mercat internacional».

Masats, al polígon Salelles de Sant Salvador de Guardiola, és una empresa especialitzada en sistemes d’accessibilitat per al transport públic, incloent-hi portes d’accés i rampes i elevadors per a persones amb mobilitat reduïda tant per a autobús com per a tren. També és activa en el sector de les infraestructures, en què es millora la seguretat i mobilitat dels passatgers amb els sistemes per andana, com les portes d’andana PSD. Amb una plantilla de més de 300 persones a la planta bagenca, té una filial productiva a Kennesaw, Estats Units, i exporta a més de 45 països.

L’any passat, Masats va ser seleccionada per Stadler Rail Valencia per al subministrament de les portes de quinze trens elèctrics per a les línies del metro del Vallès, adjudicats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Stadler Rail. I aquest any, juntament amb el centre tecnològic Eurecat, van mostrar a la fira Advanced Factories de Barcelona un sistema creat conjuntament en l’àmbit del manteniment predictiu, que incorpora intel·ligència artificial i analítica avançada de dades per preveure anticipadament errors en el funcionament dels sistemes d’accés als vehicles de transport públic, com portes i rampes, que desenvolupa l’empresa.