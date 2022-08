Segon gran salt cap endavant de Corus en menys de sis mesos. La xarxa de laboratoris de disseny i fabricació de pròtesis dentals i ortodòncia amb seu a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) acaba d’acordar la compra de Nordentic, una empresa que opera al seu mateix sector però a Suècia, Noruega i Dinamarca. Així, després d'aconseguir el març la neerlandesa Signadens i obrir-se mercat als Països Baixos i Bèlgica, Corus assalta ara la regió escandinava. Ho fa absorbint 13 laboratoris que conservaran, això sí, la marca de la companyia amb seu a Mälmo (Suècia). De tota manera, amb aquesta operació Corus afegeix al seu volum de negoci els 40 milions d’euros que ingressen tots en total.

La firma gestionarà en conjunt una xarxa de 63 laboratoris i més de 1.500 treballadors. Així, si l’empresa començava l’any aspirant a facturar 100 milions d’euros el 2022, amb aquestes dues operacions la previsió gira ja entorn dels 180 milions. Això suposaria duplicar de llarg (+146%) el volum de negoci amb el qual començava l’any, 73 milions d’euros. A més, el pla de la companyia és integrar a la seva xarxa nous laboratoris, tant a aquelles ciutats on ja opera com als mercats en els quals acaba d’aterrar.

D’altra banda, aquesta operació de compra –de la qual no ha transcendit l’import–, converteix el director general de Nordentic, Johnny Tekin, en executiu de Corus. En aquesta línia, seguint el modus operandi habitual en l’empresa catalana, incorporarà els directius i directors dels laboratoris com a accionistes. Els fons Careventures i Quadrum Capital seguiran com a socis capitalistes (i disposats, expliquen des de l’empresa, a continuar alimentant els plans de creixement de Corus), però la gestora Adelis, que exercia aquest mateix rol a Nordentic, es retira del projecte.

Odontologia digital

«Treballant junts, podrem millorar les nostres habilitats i consolidar la nostra posició com a líders en l’odontologia digital avançada a Europa, mentre oferim un servei altament localitzat i personalitzat a tots els nostres clients [les clíniques dentals] i, en última instància, als pacients,» afirma el coconseller delegat de Corus, Nicolas Bonnard. «Com que està a l’avantguarda de la innovació, la regió nòrdica és un mercat clau per a nosaltres, que s’afegeix a l’experiència i els coneixements líders que hem integrat de tots els mercats europeus en els quals som presents fins ara,» completa el també coconseller delegat de l’empresa, Jeroen van Asten.

Tots dos tenen clar que l’objectiu prioritari és seguir amb la seva expansió per Europa.

«Els valors i la visió que compartim han fet possible aquesta integració: la sinergia en tots els camps fa que aquest viatge sigui tan interessant i crea possibilitats no només per als tècnics, sinó també per a tots els nostres clients i els seus pacients», conclou, per la seva banda, Johnny Takin, fins aquest moment conseller delegat de Nordentic.