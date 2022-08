Aquesta setmana, els conflictes laborals tornen a amenaçar la normalitat del trànsit aeri a Espanya. En ple enquistament de les negociacions a Ryanair, que inicia una altra setmana de protestes, Iberia Express va suspendre deu vols ahir, en la segona jornada de la vaga de tripulants de cabina de passatgers (TCP) convocada per USO. Iberia preveia ahir operar 94 vols (el 90,4% dels programats), tots inclosos en el decret de serveis mínims dictat pel Govern.

Ahir van coincidir tres vagues en el sector aeri, de companyies de baix cost i en demanda de millores salarials: a la d’Iberia Express s’uneix la que han desenvolupat des de principi de l’estiu els tripulants de Ryanair, també convocats per USO, i els pilots d’EasyJet, cridats pel Sepla.

Els vols cancel·lats d’Iberia Express, els no inclosos al decret de serveis mínims dictat pel Ministeri de Transports, van ser els enllaços d’anada i tornada entre Madrid i Gran Canària, Màlaga, Mallorca, Santiago i Sevilla.

Segons informa l’aerolínia de baix cost filial d’Iberia, dels 1.300 passatgers afectats per les cancel·lacions d’ahir, 1.000 van ser ressituats en altres vols o mitjans de transport alternatius i la resta va sol·licitar l’abonament o reembors o està pendent de triar l’alternativa. USO va assenyalar en una comunicació als mitjans que, a més dels 10 vols cancel·lats, la companyia en va «desprogramar» altres d’operats per tripulacions espanyoles des de Londres, però que els va fer British Airways, aerolínia del grup hispanobritànic IAG, com Iberia. Iberia Express explica que tenen un contracte de disponibilitat d’avions i tripulacions amb British Airways, que gestiona el programa comercial i decideix els vols que opera l’espanyola i ahir en va desprogramar deu amb base a Londres-Gatwick.

A Ryanair, segons informa USO, no es va cancel·lar cap vol ahir i hi va haver retards en 28 sortides. La companyia no va oferir informació sobre la vaga, però fonts de la plantilla van assegurar que la direcció ha pres represàlies amb treballadors que en van fer.