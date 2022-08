Les vendes del comerç minorista van descendir un 3,3% al juliol en comparació amb el mateix mes del 2021, amb la qual cosa es trenca una seqüència de tres mesos consecutius de creixement, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En dades sense els efectes del calendari les vendes al detall del comerç van caure un 0,5% en taxa interanual. En qualsevol cas la dada no pot considerar-se gaire bona, si es té en compte que el turisme s’ha recuperat de manera rellevant respecte a l’any passat. Es podria pensar que la moderació de les vendes minoristes i l’activitat comercial de juliol pot avançar l’evolució del consum en general, frenada per l’alça de l’IPC.

L’ocupació en aquest sector comercial va augmentar un 2,4% en relació amb juliol de l’any passat i encadena 15 mesos a l’alça de manera ininterrompuda, amb les Balears (8,1% més) i Canàries (5,8%) al capdavant de les comunitats més ocupadores. En els set primers mesos de l’any, les vendes a la menuda han augmentat un 0,3% de mitjana respecte al mateix període del 2021.

En un desglossament per tipus de producte, les vendes a les estacions de servei van augmentar un 7,7% al juliol i, sense aquesta última, van caure en general un 5,5% en taxa interanual. Els descensos en les vendes en alimentació (3,3% menys), equips de la llar (3,4%) i altres béns (7,8%), es van veure una mica compensades per l’increment del 8,9% en la venda de productes d’equip personal (roba, calçat o complements). L’increment de l’activitat en bars i restaurants pot explicar en part les menors vendes als comerços d’alimentació.

Per modes de distribució, les empreses unilocalitzades (un sol local) van veure descendir les seves vendes al juliol de mitjana un 9,5%, mentre que a les grans cadenes, grans superfícies i petites cadenes les vendes van baixar un 4%, un 1,5% i un 0,5%, respectivament. El transvasament del consum a zones turístiques explica en gran manera aquestes dades.

Entre el gener i el juliol, les vendes en aquest sector comercial han descendit en les empreses d’un sol establiment (4% menys) i a les grans cadenes (2%), en tant que s’han incrementat a les petites cadenes (3,9%) i a les grans superfícies (2,6%). Per regions, les de més afluència de turistes el mes central de l’estiu, com les Balears i les Canàries, van experimentar increments en les vendes del comerç minorista, del 4,8% en el primer cas i del 3,4% per a l’arxipèlag.

A Extremadura, les vendes van créixer un 0,6%, en tant que en la resta de comunitats es van produir caigudes interanuals al comerç a la menuda al juliol, amb Castella-la Manxa (8,2% menys), Astúries (7,7%) i La Rioja (7,2%) al capdavant. Tant la Comunitat de Madrid, amb un descens de les vendes del 0,8% de mitjana, com Catalunya (2,1% menys), es van mantenir per sota de la mitjana estatal aquell mes de l’estiu.