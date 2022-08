El catedràtic i economista Francesc Granell ha mort aquest dimarts a l'Hospital Josep Trueta de Girona als 78 anys després de patir un accident de platja, segons ha informat 'La Vanguardia', mitjà amb el qual col·laborava i on va escriure el darrer article el passat 26 d'agost. Granell era catedràtic d'Organització Econòmica Internacional de la Universitat de Barcelona, va publicar nombrosos treballs i era expert en relacions internacionals i cooperació al desenvolupament, a més de director general honorari de la Comissió Europea. El passat 2012, la Generalitat li va concedir la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria tant a Catalunya com a nivell europeu.

A la Generalitat, va ocupar el càrrec de director general de Promoció Comercial i a la Comissió Europea va negociar l'ingrés de Finlàndia a la UE i es va encarregar de la relació amb països del Carib, del Pacífic i de l'Índic. Al llarg de la seva trajectòria, el catedràtic va ser condecorat pels governs de Finlàndia, Espanya i Àustria i va rebre diversos reconeixements, com la Gran Creu d'Alfons X el Savi, el Premi Estrella Europa 2011, concedit per l'Associació de Diplomats Europeus. També era membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres; del Col·legi d'Economistes de Catalunya, on era col·legiat de mèrit i membre del Consell de Redacció de la Revista Econòmica de Catalunya, editada per l'entitat; de la Societat Catalana d'Economia de l'Institut d'Estudis Catalans i del Cercle d'Economia. Des que s'ha conegut el seu traspàs, diverses entitats econòmiques i polítiques han mostrat el seu condol a les xarxes. La Cambra de Comerç de Barcelona ha lamentat "profundament" el traspàs de l'economista i ha destacat a seva "dedicació i compromís" amb l'ens "en benefici del desenvolupament econòmic i la projecció exterior de Catalunya". Foment del Treball ha recorda la seva faceta d'"europeïsta convençut i intel·lectual compromès". El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha remarcat que va ser un "referent en el seu àmbit" i ha recalcat els càrrecs que va ocupar en diversos organismes europeus i de Nacions Unides, mentre que l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que ha assenyalat que tot i ser "ideològicament distants" amb Granel l'unia "una profunda estima per la ciutat de Barcelona i per recuperar.la com a referent de progrés".