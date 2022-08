Recomotor es prepara per créixer. La plataforma de peces de segona mà per a tallers i professionals de l’automoció obrirà un centre logístic a Lleida amb què preveu cobrir la demanda de tot Europa. Segons assenyala la companyia en un comunicat, es tracta del primer macromagatzem per a aquest tipus de producte a Espanya. El pla és invertir-hi 1 milió d’euros i tenir-lo a punt de cara a l’any que ve. L’objectiu, disposar d’un espai on emmagatzemar mig milió de referències de peces per començar a tenir més control sobre l’oferta.

Brussel·les vol prohibir la venda de vehicles de combustió i híbrids el 2035 Fins ara, la companyia recuperava pràcticament sota demanda les peces de cotxes que obté de desballestaments amb què té acords i que ven a professionals de l’automoció que necessitin recanvis. Amb aquest magatzem, Recomotor guanya un espai on començar a guardar producte i anticipar-se, així, a la demanda. «Gràcies a aquest macromagatzem es podrà començar a estocar peces que fins ara s’enviaven només des de desballestaments», explica l’empresa en un comunicat. «Això permetrà en el futur controlar la qualitat de les peces, optimitzar la logística, i millorar l’experiència dels nostres tallers», aprofundeix el cofundador de la ‘start-up’, Jan Amat. «L’opció és, a part de controlar la demanda actual, començar a controlar l’oferta, que en el futur serà una gran preocupació a causa de la reducció de matriculacions i els problemes logístics que ofereixen les peces importades d’altres països i ‘aftermarket’», afegeix. A això, sumen l’efecte que tindrà per al seu mercat el pla de la Comissió Europea de vetar la venda de cotxes de gasolina o dièsel a partir del 2035, que amb tota probabilitat encarirà el vehicle elèctric i augmentarà l’edat mitjana del parc automobilístic europeu. «Aquest envelliment generarà una necessitat de peces reutilitzades a futur per poder mantenir cotxes més vells que no tenen recanvis nous», analitzen des de Recomotor. D’aquesta manera, l’empresa ha preferit armar-se a Espanya abans d’avançar a altres països europeus o ampliar la seva oferta amb un altre tipus de producte. Plans que, en qualsevol cas, queden al tinter.