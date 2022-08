Aquest juliol s’han pactat a Catalunya 377 convenis col·lectius, tres quartes parts dins d’empreses concretes de la comunitat i aproximadament un 25% a nivell sectorial. Això implica entre altres coses que els pactes en relació amb les condicions laborals dels treballadors van a l’alça, després que en aquest moment de l’any passat es reduïssin considerablement: entre gener i juliol del 2022 el volum està un 6% per sobre de la del mateix període de l’any passat. Això suposa també que el sou dels empleats coberts per aquests acords pugi de mitjana un 2,49%, la taxa més elevada des de principis d’any (i en diversos anys, de fet), però lluny del que s’ha incrementat en el mateix període el cost de la vida.

Perquè, segons les xifres publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el preu de l’energia, els subministraments i el cistell de consum van pujar un 10,8% aquell mes a Espanya i un 10,3% a Catalunya. És a dir, que els salaris d’aquests treballadors pujaran vuit punts menys del que se’ls ha encarit la vida. Perquè a l’agost, la inflació continua si fa o no fa igual.

A més, el percentatge varia en funció de si aquests acords laborals es donen en una empresa en concret o si cobreixen tots els treballadors d’un sector. En el primer cas, les pujades de sou pactades són una mica més elevades (d’un 2,83% de mitjana davant un 2,46% als convenis col·lectius sectorials), no obstant, aquest increment és mig punt inferior ara que al gener (i porta de baixada des d’aleshores), mentre que els acords sectorials són més lucratius per a les plantilles ara que a principis d’any.

Amb tot, en línia amb el que és habitual a la comunitat, pràcticament un 84% dels convenis firmats no tenen prevista cap tipus de clàusula de revisió salarial. Només la inclouen 61 d’aquests acords (unes 8.000 empreses), la majoria amb caràcter retroactiu.

Convenis ja existents

Sigui com sigui, segons la radiografia que publica aquest dimecres el departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, els convenis col·lectius firmats al juliol afecten en total 1,1 milions de persones que treballen en prop de 90.000 empreses.

Així mateix, la recopilació de dades mostra que la majoria dels convenis col·lectius són renovacions o prolongacions d’acords ja existents: de fet, només una trentena són nous. També que aproximadament set de cada deu pertanyen al sector serveis (especialment, per aquest ordre, a empreses que es dediquen al món de la restauració, al comerç minorista o al tractament de residus). I, finalment, que es tracta en bona mesura d’acords únics per a tota l’empresa: només un 21% dels convenis col·lectius pactats per a una companyia en concret afecten només un dels seus centres de treball, i no n’hi ha cap, de fet, que afecti un sol grup professional dins de l’empresa.