L’Euríbor a 12 mesos, l’índex que serveix de referència per a la majoria de préstecs hipotecaris a tipus variable, ha tancat l’agost amb una mitjana mensual de l’1,25%, fet que l’ha portat a arribar al seu nivell més elevat des del maig del 2012, quan va registrar una mitjana mensual de l’1,266%, i a presentar una forta pujada respecte al juliol, quan va tancar en el 0,992%, avançant-se així a la pujada de tipus d’interès que el Banc Central Europeu (BCE) podria aplicar la setmana que ve.

D’aquesta manera, l’índex encadena el seu cinquè mes en positiu, des que el mes d’abril passat va registrar una taxa positiva del 0,013% per primera vegada des del gener del 2016, mentre que en taxa diària, s’ha situat avui en l’1,778%, el seu registre més elevat des del gener del 2012.

En les últimes dues setmanes d’agost, l’índex ha viscut una ratxa alcista que l’ha portat a passar de l’1,118% –registrat el 16 d’agost– fins a l’1,778% d’avui, d’acord amb les expectatives del mercat sobre la pròxima pujada de tipus del BCE. El mercat està començant a descomptar una pujada de 75 punts bàsics en la reunió del Banc Central, prevista per al 8 de setembre.

Des d’iAhorro destaquen que la pujada interanual que l’euríbor ha marcat en els últims vuit mesos és la més alta observada en un exercici complet, ja que supera els 1,72 punts percentuals entre la dada del gener del 2022 (-0,477%) i l’actual. «Això és una cosa totalment anòmala per a l’euríbor, els valors del qual no solen variar més de mig punt en tot un any», explica el director d’hipoteques del comparador, Simone Colombelli, que afegeix que es tracta d’un any en què estem vivint molts canvis en el mercat hipotecari.

Amb una mitjana mensual a l’agost de l’1,249%, una persona que tingui contractada una hipoteca variable a 30 anys de 150.000 euros i amb un diferencial del 0,99% més euríbor, patirà un augment de la seva quota hipotecària d’uns 120 euros, és a dir, passaria de pagar 448 euros al mes a abonar 568 euros a partir de la revisió, cosa que equival a un increment de 1.400 euros anuals.

Els experts de HelpMyCash preveuen que l’índex es mantingui a l’alça en els pròxims mesos per la política monetària del BCE, cosa que continuarà augmentant el preu de les hipoteques variables. Per això, considera que és «un bon moment» per canviar-se al tipus fix i passar a pagar una mensualitat constant que no depengui de l’euríbor».

Impacte de la política del BCE

Els experts del comparador de productes financers afirmen que «paradoxalment», l’encariment de les hipoteques variables està provocat per les mesures per contenir la inflació a Europa.

Per revertir l’elevada inflació, el BCE «s’ha vist obligat» a augmentar els seus tipus d’interès, amb la qual cosa pretén «refredar» l’economia i provocar una baixada de preus.

«La previsió és que els augmenti de nou en la seva pròxima reunió del 8 de setembre, probablement fins a l’1% o l’1,25%», indica HelpMyCash, que explica que com que els bancs paguen més per finançar-se a través del BCE, apliquen un tipus d’interès més alt sobre els préstecs que es concedeixen «entre ells», cosa que provoca la pujada de l’euríbor.

Per al futur, HelpMyCash estima que el valor de l’euríbor arribarà a l’1,90% a finals d’aquest any i al 2,20% quan acabi el 2023. Per la seva banda, iAhorro creu que l’índex seguirà a l’alça la resta de l’any, si bé recorda que la tendència històrica de l’últim trimestre és que l’euríbor moderi el seu creixement. Així, preveu que tanqui l’any entorn de l’1,6%.

El portaveu de iAhorro, Antonio Colombelli, assenyala també l’impacte de la guerra d’Ucraïna, l’extensió de la qual en el temps «ha propiciat una disbauxa» en els valors de l’euríbor. No obstant, assegura que «no s’ha d’alarmar amb aquesta situació, simplement tornem a la normalitat; el que no era normal va ser el que es va viure fa un any».

¿A tipus fix, variable o mixt?

Davant aquesta situació, HelpMyCash recomana canviar-se a una hipoteca a tipus fix, tot i que afirma que el traspàs «s’ha de portar a terme al més aviat possible». «En aquests moments, els bancs estan apujant els tipus fixos perquè prefereixen que els seus clients contractin hipoteques variables», a l’esperar guanyar «més diners» amb aquests últims productes.

En canvi, des d’iAhorro recomanen la subrogació d’una variable per una altra variable: Si la hipoteca és «molt dolenta» respecte a la resta del mercat, amb diferencial molt alt, «també es pot canviar per una altra variable, ja que ara es poden trobar fins i tot diferencials entorn del 0,5% o 0,6%; quan millorin les ofertes fixes, es podrà tornar a subrogar», afirma Colombelli.

Per a aquells que ara estiguin buscant una hipoteca, els experts d’iAhorro recomanen la hipoteca mixta, amb un tram a tipus fix i un altre a tipus variable. «El tram que es regeix per un tipus fix (els primers 7-10 anys) és més competitiu que en una hipoteca fixa al 100% i, a més, si quan s’arribi al tram variable es vol canviar per la situació de l’euríbor, es pot fer sense problema», assenyala el portaveu del comparador.