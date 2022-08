A Espanya hi ha prop de 10 milions de persones que cobren algun tipus de pensió, amb la de jubilació com la més voluminosa, amb 6.258.422 de beneficiaris.

Per descomptat, la Seguretat Social no abona mensualment la mateixa quantitat de diners a totes aquestes persones. Factors com els anys cotitzats, el sou durant la vida laboral, l’edat de jubilació o el règim d’afiliació del treballador influeixen en la quantitat final que percep el pensionista. També l’autonomia en la qual s’hagi viscut, ja que s’aprecien notables diferències a la mitjana segons comunitats.

Jubilacions

Centrant-nos en les pensions per jubilació, veiem que la mitjana d’aquestes pensions que es paga a Espanya és d’1.255,92 euros (un 5,34% més que un any abans), aquesta mateixa mitjana és més alta en comunitats com el País Basc, Astúries, Madrid, Navarra, Aragó, Cantàbria, Catalunya i Ceuta.

Les províncies basques poden presumir de comptar amb la pensió per jubilació mitjana més elevada d’Espanya: 1.536,77 euros Astúries (1.502,45 euros), Madrid (1.458,04 euros), Navarra (1.412,94 euros) i Ceuta (1.369,85 euros) li van al darrere, completant el top cinc d’aquest rànquing.

D’altra banda, la creu d’aquesta moneda la trobem en els jubilats d’Extremadura, que cobren de mitjana 1.042,87 euros, la xifra més baixa de tot l’Estat. Juntament amb els extremenys, els gallecs (1.061,72 euros), els murcians (1.119,49 euros), andalusos (1.131,58 euros) i els valencians (1.148,23 euros) completen aquest llistat invers.

També per sota de la pensió mitjana se situen els pensionistes d’Andalusia, el País Valencià, les Canàries, Castella i Lleó, La Rioja, Castella-la Manxa i les Balears. Entre bascos i extremenys hi ha 442,45 euros mensuals de diferència.