Les mesures que la Generalitat de Catalunya ha plantejat al Govern espanyol per reduir el consum energètic a Espanya passen per la implementació urgent de mesures per impulsar l’autogeneració energètica i la generació distribuïda renovable a les cobertes d’edificis i equipaments públics, a més de fomentar el teletreball en l’Administració.

Segons el conjunt de propostes remeses per la Conselleria d’Acció Climàtica, dirigida per Teresa Jordà, a la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, per a l’elaboració del pla de contingència que exigeix la Unió Europea, es considera fonamental «l’aprofitament de la totalitat de la superfície de coberta dels edificis i equipaments públics», amb l’objectiu que els excedents d’energia es facin arribar a comunitats energètiques.

Per aquest motiu, les administracions públiques hauran de definir en un termini màxim de quatre mesos el potencial fotovoltaic tècnicament possible a instal·lar als seus edificis i equipaments i fer un informe del potencial realitzable i d’identificació de superfícies disponibles a aquest efecte.

En el marc de mesures per a avançar en «una administració pública responsable i exemplaritzant per fer front a la crisi energètica», la Generalitat també proposa el suport del teletreball en el sector públic i posa com a exemple la seva pròpia actuació, en haver establert dos dies de teletreball, amb el consegüent estalvi energètic que se’n deriva. També es proposa la implantació a tots els edificis públics d’aparcaments segurs per a la bicicleta dels seus treballadors i visites i «promoure la implantació del programa bici-treball de bicicleta compartida d’ús privat per a desplaçaments domicili-treball».

La Conselleria d’Acció Climàtica també fa propostes de contingut més polític i d’implementació a més llarg termini, entre les quals destaca la creació d’una empresa energètica pública basada en energies renovables i que competeixi directament amb les grans companyies del sector. En el conjunt de propostes remeses a la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, s’inclou la reforma del marc regulador actual en el qual es faci «totalment incompatible la propietat de les xarxes de la generació i comercialització, obligant a la venda d’actius». Per a l’Executiu català, s’hauria d’aprofitar l’actual situació per a una reforma profunda del sector energètic l’alta concentració del qual empresarial «té una afectació clara en els drets energètics de la ciutadania».