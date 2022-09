Unió de Pagesos (UP) va denunciar ahir que no hi ha raons de mercat per justificar els baixos preus que els cellers paguen pel raïm i pel vi aquesta campanya, al voltant de 0,38 euros per quilo, ja que la sequera i les altes temperatures d’aquest estiu, que han fet avançar la collita, la reduiran entre un 30% i un 40% respecte a la mitjana d’un any normal, i també hi ha manca d’estocs. En algunes zones, la reducció pot arribar al 50%. En aquest sentit, el sindicat es plantejarà demanar un ajut d’Estat per a aquestes explotacions.

El sindicat precisa que l’últim any la pagesia de la viticultura ha patit un puja important dels costos de producció, d’un 30% de mitjana, sobretot pel gasoil per a la maquinària agrícola (més del 70%), els fertilitzants (50%) i els productes fitosanitaris. UP alerta que, mentre que els costos de producció del raïm de les varietats per al cava se situen entre els 0,40 euros/kg (macabeu i xarel·lo) i els 0,46 euros/kg (parellada), els cellers en paguen 0,38 euros/kg de mitjana. Tot i la tendència a l’alça respecte al preu de 0,29 euros/kg del 2020 i de 0,31 euros/kg del 2021, segons dades del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el preu en origen actual encara està per sota dels costos de producció. Els preus haurien d’estar, com a mínim, a 0,50 euros/kg perquè la pagesia pogués cobrar per sobre dels costos.