CaixaBank ha formalitzat durant el primer semestre de l’exercici préstecs hipotecaris per un valor de més de 33 milions d’euros, 16 milions més respecte al mateix període de l’any anterior, la qual cosa suposa un creixement del 101%.

Aquesta xifra contrasta amb el capital prestat als clients per a l’adquisició d’habitatges durant el primer semestre de l’any 2021, quan va assolir els 16 milions d’euros. Aquest creixement «és conseqüència de les positives dinàmiques comercials registrades en aquest període», segons explica l’entitat bancària.

CaixaBank és líder en hipoteques al mercat espanyol, on compta amb una quota de mercat del 26,2%. Entre els seus productes especialitzats per al mercat hipotecari disposa de productes com CasaFàcil, la seva referència al sector, i, des del mes de gener, MyHome, un altre paquet de solucions per a la llar.