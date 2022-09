Catalunya va tancar el mes d’agost amb 9.554 aturats més respecte al mes anterior,amb una xifra total d’aturats de 350.945 persones. El final de la temporada turística a Girona i Tarragona, sumat al de la campanya de la fruita a Lleida, va alimentar els acomiadaments en un mes tradicionalment dolent per a l’ocupació. No obstant, les dades registrades aquest any són menys dolentes que en la mitjana dels anys anteriors a la irrupció de la pandèmia. I això malgrat les múltiples pertorbacions econòmiques que planen sobre el mercat laboral català, com una inflació per sobre dels dos dígits i una guerra d’Ucraïna que supera els sis mesos i en la qual no s’albira un ràpid final.

En un mes en què l’atur es va incrementar en el conjunt d’Espanya en 40.428 persones, Catalunya va ser la segona comunitat autònoma que més aturats va generar en termes absoluts. També és la segona locomotora econòmica del país, només superada per Madrid, que, no obstant, va aportar tres vegades menys nous aturats al còmput total del SEPE. L’atur va pujar en 13 de les 17 comunitats autònomes i Andalusia, amb 9.955 nous aturats, va ser el territori on més va créixer la desocupació. A nivell de treballadors en actiu, Catalunya tanca el vuitè mes de l’any amb 57.768 afiliats menys a la Seguretat Social, fins a un total de 3,59 milions d’ocupats. Representa un increment nombrós, però menor que el registrat en la mitjana dels anys previs a la pandèmia. En aquest sentit, la pèrdua d’ocupats a les províncies catalanes segueix un patró idèntic al traçat en el conjunt del mercat laboral espanyol. No obstant, Catalunya va ser l’autonomia que va liderar la destrucció d’ocupació i es va ressentir més del final de la temporada turística que l’altre motor econòmic espanyol, Madrid, que va perdre 35.042 d’ocupats a l’agost.