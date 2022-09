El Centre de Desenvolupament Empresarial de l’Ajuntament de Manresa (CEDEM) ofereix aquest setembre cursos gratuïts adreçats a persones emprenedores i empreses per millorar la seva formació i ampliar els recursos per poder consolidar la seva idea de negoci o fer créixer la seva em presa. Els cursos programats són « Teletreball i efectivitat són possibles» (dimecres 14 de 10 h a 14 h i presencial), «Decàleg de bones pràctiques per a sobreviure els primers anys de vida de l’empresa» (dilluns 19 i dimarts 20 de 9.30 h a 13.30 h i presencial), «La protecció de dades a l’empresa» (dimarts 27 i dijous 29 de 9.30 h a 13.30 h i presencial). També s’ofereix formació específica per a persones emprenedores. Per a més informació i inscripcions es pot consultar a https://www.manresa.cat.