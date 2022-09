La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha decidit suspendre cautelarment, amb efectes de les 8.30 hores d’aquest divendres, la negociació de les accions d’Ezentis després que la companyia hagi sol·licitat el preconcurs de creditors, en un context de risc d’«insolvència imminent» en tresoreria pel deute superior a 150 milions d’euros. La CNMV ha assenyalat que l’aixecament de la suspensió es portarà a terme quan sigui difosa informació rellevant sobre la firma pròximament. Els títols de l’empresa van tancar dijous amb un descens de l’1,06% a la borsa, després de situar el seu preu en els 0,0745 euros.

Després del rebuig per part de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) el juliol de la petició de rescat de la companyia per un import de 70 milions d’euros, Ezentis ha confirmat ahir que la situació ha desembocat en un escenari d’«insolvència imminent, que podria esdevenir actual en les pròximes setmanes». Així mateix, ha informat que la seva filial de l’empresa a Alemanya ha presentat una declaració d’insolvència davant l’organisme corresponent.

En el comunicat remès a la CNMV, la companyia indica que el consell ha sol·licitat el preconcurs després d’estar elaborant un pla de viabilitat durant diversos mesos que pugui assegurar la continuïtat de l’empresa i les seves filials, havent rebut suport tant per part del seu principal client com de les entitats financeres, en la mesura que les premisses necessàries per a la viabilitat de la companyia en el dia d’avui no s’han pogut garantir (especialment, l’entrada rellevant de caixa). Tanmateix, l’empresa no va aconseguir que la Sepi li concedís a finals de juny el rescat de 70 milions d’euros que havia sol·licitat per «no aconseguir certs requisits», cosa que ha disparat les tensions de tresoreria.

Entre les entitats creditores hi ha els fons Arcà i Muzinich, així com un grup de bancs format pel BBVA, Banc Pichincha, Banco Santander, Caixabank i EBN. «La decisió de presentar l’esmentada comunicació d’obertura de negociacions amb els creditors –que també ha sigut adoptada per l’òrgan d’administració de filials nacionals de la societat– s’ha adoptat després d’obtenir els oportuns assessoraments externs i amb la finalitat de protegir els interessos dels creditors i accionistes de l’empresa, habilitant un temps addicional per assolir els acords necessaris amb els creditors», ha remarcat en el comunicat la companyia.