La despesa dels turistes internacionals a Catalunya al juliol es va acostar als nivells prepandèmia, tot i que encara es va situar el 13,5% per sota en comparació al mateix mes del 2019, fins als 2.587,27 milions d’euros, segons l’Enquesta de Despesa Turística (EGATUR) de l’INE. En canvi, si es compara amb el juliol del 2021, es va disparar el 195,38%, quan aleshores van ser 875,91 milions d’euros.

La despesa per persona en cada viatge va ser de 1.307 euros i per persona i dia, de 204 euros, mentre que la durada dels viatges va créixer lleugerament, dels 6,32 dies al juliol del 2019 als 6,42. Pel que fa al nombre de viatgers, se’n van registrar 1.980.246, xifra que representa el 16,7% menys que al juliol del 2019 i el 142,8% més que al 2021.

Així, segons l’INE, la despesa mitjana per persona per cada viatge va augmentar de mitjana 50 euros entre el juliol del 2019 i aquest any després que l’any passat caigués fins als 1.074 euros. La despesa mitjana per persona també va créixer i va passar dels 199 euros als 204 euros aquest any, el 25,2% més si es compara amb el juliol del 2021. En canvi, la durada mitjana dels viatges es va reduir en relació amb fa un any, dels 6,60 dies als 6,42 dies. L’estada mitjana al juliol del 2019 va ser de 6,32 dies.

Al conjunt de l’Estat, la despesa total dels turistes internacionals va pujar fins als 11.868,8 milions d’euros, un 127% més que al juliol del 2021. Així, va quasi igualar els nivells prepandèmia, ja que al 2019 la despesa total es va situar en els 11.941,51 milions d’euros, és a dir, només un 0,6% per sota.

La despesa mitjana per turista va ser de 1.309 euros, el 10,1% més que al 2021, i la despesa mitjana diària va créixer el 17,4%, fins als 170 euros. La durada mitjana dels viatges dels turistes internacionals va ser de 7,7 dues, és a dir, mig dia menys que al juliol del 2021. Al 2019, la despesa mitjana per persona va ser de 1.209 euros, mentre que per viatger i dia de 160 euros i la durada mitjana per estada va ser de 7,55 euros.