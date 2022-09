El Govern ha encarregat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) la nova connexió ferroviària per connectar el centre de Barcelona amb la T1 i la T2 de l’aeroport del Prat cada 15 minuts amb deu trens d’<strong>Alstom. </strong>

En un comunicat aquest divendres, el Govern informa que la planta d’Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), s’encarregarà de la fabricació d’aquests nous deu trens de 85 metres de longitud, cinc cotxes, capacitat per a 600 persones i una velocitat màxima de 120 quilòmetres per hora.

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha visitat la planta aquest divendres i ha remarcat que amb aquesta actuació assumeixen «un triple compromís amb el país». «De connectivitat global, d’aposta per la descarbonització i d’aposta per la indústria i l’economia de Catalunya, tres elements que han de ser clau en qualsevol política pública de qualsevol govern», ha afegit el vicepresident.

Contracte de 177 milions d’euros

El contracte està valorat en 177 milions d’euros i hi inclou el manteniment complet per un període de 15 anys que portarà a terme Alstom, que construirà un taller específic per a FGC.

La presidenta de FGC, Marta Subirà, ha destacat que els trens es desenvoluparan seguint criteris d’ecodisseny i es buscarà la màxima reducció de pes per minimitzar-ne el consum.

El president i CEO d’Alstom Espanya i Portugal, Leopoldo Maestu, afegeix que el contracte és el resultat del compromís dels equips de la companyia amb la mobilitat intel·ligent i sostenible a Catalunya.

«Estem segurs que aquesta nova generació de trens per a FGC permetrà al nostre client oferir un servei icònic per als passatgers a Barcelona i Catalunya», ha afegit Maestu.

Els trens compten amb «nombrosos espais» per a equipatges i sistemes de senyalització, seguretat i informació avançats, així com xarxes wifi, endolls i punts de recàrrega USB a tots els seients.