L'atur continua pujant a l'agost a Catalunya i tanca amb 9.554 desocupats més que al juliol, un 2,8% més. Així, el nombre total d'aturats és de 350.945, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, i segueix la dinàmica de pujada que va iniciar al juliol. Ara bé, en comparació amb l'agost de l'any passat, el nombre de desocupats ha caigut en 40.183 persones, un descens del 20,1%. De fet, la xifra d'aturats de l'agost se situa en els nivells més baixos en aquest mes des del 2008 i, per tant, es tracta d'una xifra històricament baixa. Pel que fa a ocupació, a Catalunya les afiliacions de treballadors han baixat en 57.768 persones (-1,58%) respecte del juliol, segons les dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social.

En el conjunt de l'Estat, l'atur ha pujat a l'agost en 40.428 persones, el que suposa un 1,40% més que al juliol, fins als 2.924.240 desocupats. Així, tot i la tendència a l'alça –que va iniciar-se al juliol després de pràcticament més d'un any de baixada-, el nombre d'aturats s'ha mantingut per sota del llindar dels tres milions de desocupats. En comparació amb l'agost de l'any passat, a l'Estat hi ha 409.675 persones menys a l'atur (-12,3%). Igual que a Catalunya, la xifra absoluta de persones sense feina en un mes d'agost s'ha situat als nivells del 2008.

En el vuitè mes de l'any Catalunya ha estat la segona comunitat de l'Estat on més ha pujat l'atur en xifres absolutes, només per darrere d'Andalusia (9.955 aturats més que al juliol). Per darrere de Catalunya s'ha situat València (+6.994) i Madrid (+3.254).