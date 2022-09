L’empresa familiar Flick Hockey, dedicada a l’e-commerce, la distribució i el retail en l’àmbit del material d’hoquei herba, ha col·laborat amb el centre tecnològic Eurecat Manresa per tirar endavant una nova línia de roba esportiva d’alt rendiment confeccionada amb residus plàstics recuperats del fons marí i de producció local. L’objectiu és potenciar la indústria tèxtil catalana i obtenir producte reciclat provinent del fons marí, segons el propietari de Flick Hockey, Jordi Carrera. Per la seva banda, Eurecat ha donat el suport científic i tecnològic per aportar una proposta de valor basada en la fabricació de proximitat per reduir l’impacte ambiental.

L’estratègia de recuperació de plàstic del fons marí es du a terme conjuntament amb Seaqual Initiative, empresa que treballa per recuperar, processar i reciclar els residus plàstics trobats al mar per a la fabricació de nous productes.