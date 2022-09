El comissionat del PERTE Xip, Jaime Martorell, ha assegurat aquest divendres que el Govern està «convençut» que el Govern atraurà «una o més» fàbriques avançades de xips en els cinc anys de recorregut que s’han marcat per al Perte.

Martorell ha remarcat que «queda molt camí per recórrer», però ha remarcat la importància que existeixi aquesta fàbrica i s’ha mostrat convençut que hi haurà mercat de semiconductors per a tots els països europeus durant la seva intervenció en la 36a Trobada de l’Economia Digital i les Telecomunicacions, organitzada per Ametic a Santander.

El comissionat ha recordat les experiències prèvies d’Espanya en el sector, considerades un aval i prova de la capacitat del país per fabricar semiconductors, perquè ja ho havia fet prèviament. No obstant, ha remarcat la importància que es generi també un ecosistema d’empreses sobre l’economia dels xips en àmbits com el disseny, per exemple.

«Hem de ser més actius en el disseny de nous productes», ha remarcat Martorell, que també ha posat èmfasi en la rellevància de la interacció entre dissenyadors i fabricants.

El PERTE Xip disposa de 12.250 milions d’euros de pressupost, la major part dedicat a l’atracció de fàbriques al país, si bé també es destinen quantitats rellevants a la creació i inversió en empreses nacionals.

El secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, Roberto Sánchez, va avançar dijous passat que el Govern va negociar amb més de mitja dotzena d’empreses la instal·lació d’una factoria a Espanya.

Precisament aquesta setmana s’han reunit el president del Govern, Pedro Sánchez, i el conseller global i vicepresident de Samsung Electronics, Jong-Hee Han, al palau de la Moncloa per parlar sobre aquest tema, entre d’altres sobre la taula.