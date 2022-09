Les matriculacions de turismes i tot terrenys a Catalunya van caure un 0,8% a l’agost en relació amb el mateix mes del 2021, fins a les 6.209 unitats, segons ha informat la patronal Anfac. Catalunya es manté com el segon territori amb més matriculacions, amb un 12% del total, a molta distància de la Comunitat de Madrid, que concentra el 39,6% del total, fins a les 20.551 unitats, i veu com les vendes s’han enlairat un 28,3% en un any.

Al conjunt de l’Estat, les vendes han pujat un 9,1% a l’agost respecte el mateix mes del 2021 però Anfac subratlla que en relació al 2019 encara es registra un retrocés del 30,3% i del 9,4% en el període acumulat des del gener (un 10,6% a Catalunya des de principi d’any, fins als 65.531 vehicles). Per a la patronal, tot i el creixement d’aquest mes d’agost, no espera un canvi de tendència per l’actual context econòmic, amb una inflació del 10,4% i les tensions geopolítiques.