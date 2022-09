Les comarques del territori central van tancar el mes d’agost amb un total de 24.972 demandants de feina, el 2,59% més que el juliol. Aquest increment, habitual en un mes d’agost després de la contractació temporal de l’estiu, ha estat, tanmateix, inferior a l’augment del conjunt català, del 2,8%. Ja el mes anterior, el lleuger increment de l’atur a nivell català (0,98%) va ser també superior al de les comarques centrals (0,11%). L’atur, al territori, creix més lentament que al conjunt català però en els mesos en què es redueix a nivell nacional també ho fa a una velocitat inferior.

Així, en termes interanuals, el descens del nombre de persones registrades a les oficines de Treball ha estat inferior a les comarques centrals (-8,41%) que al conjunt del país (-10,27%), una tendència que es manté ininterrompudament des del mes de maig de l’any passat.

D’aquesta manera, l’atur a les comarques centrals es manté per sota de la franja de les 25.000 persones, en els guarismes que han marcat el nombre més baix d’aturats des de l’inici de la crisi del 2008.

Per comarques, al Bages l’atur creix per sobre de la mitjana catalana (3,02%) i es redueix en termes interanuals gairebé tres punts per sota de la davallada general del país (-7,9%). A la Cerdanya, el Moianès i el Solsonès, comarques amb més contractació de temporada, l’atur també s’ha incrementat l’agost per damunt de la mitjana catalana, amb increments del 4,51%, 3,88% i 7,27%, respectivament. A la resta de comarques de la regió, l’augment de l’atur ha estat inferior a la mitjana nacional, i destaca el mínim augment de l’Alt Urgell (0,28%).

Les dades a Catalunya

Al conjunt català, l’agost es tanca amb 9.554 desocupats més que el juliol. Així, el nombre total d’aturats és de 350.945, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, i segueix la dinàmica de pujada que va iniciar al juliol. Ara bé, en comparació amb l’agost de l’any passat, el nombre de desocupats ha caigut en 40.183 persones. De fet, la xifra d’aturats de l’agost se situa en els nivells més baixos en aquest mes des del 2008 i, per tant, es tracta d’una xifra històricament baixa. Pel que fa a ocupació, a Catalunya les afiliacions de treballadors han baixat en 57.768 persones (-1,58%) respecte del juliol, segons les dades del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social.

En el conjunt de l’Estat, l’atur ha pujat a l’agost en 40.428 persones, el que suposa un 1,40% més que al juliol, fins als 2.924.240 desocupats. Així, tot i la tendència a l’alça –que va iniciar-se al juliol després de pràcticament més d’un any de baixada-, el nombre d’aturats s’ha mantingut per sota del llindar dels tres milions de desocupats. En comparació amb l’agost de l’any passat, a l’Estat hi ha 409.675 persones menys a l’atur (-12,3%). Igual que a Catalunya, la xifra absoluta de persones sense feina en un mes d’agost s’ha situat als nivells del 2008.

En el vuitè mes de l’any Catalunya ha estat la segona comunitat de l’Estat on més ha pujat l’atur en xifres absolutes, només superada per Andalusia (9.955 aturats més que al juliol). Per darrere de Catalunya s’ha situat València (+6.994) i Madrid (+3.254).

Pel que fa a afiliacions, a l’Estat el nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social ha baixat en 189.963 persones (-0,93%). Ara bé, en comparació amb els registres de l’agost de l’any passat, hi ha un 3,48% més d’afiliació. Per la seva banda, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha recordat que l’agost és un mes que tradicionalment està marcat per la fi dels contractes de la temporada d’estiu.

Dels aturats a Catalunya el mes d’agost, el 58% són dones (203.571). Així mateix, hi ha 18.479 desocupats menors de 25 anys (un 5,27% del total).

Pel que fa al col·lectiu de treballadors estrangers, Catalunya ha tancat el mes d’agost amb 64.511 aturats, 249 menys que al juliol (-0,38%). En termes interanuals, representa un 12,11% menys.

La pujada de l’atur català s’ha concentrat en el sector serveis, que ha registrat 9.176 persones més, és a dir, concentra un 96% dels nous desocupats. L’atur també ha pujat en la indústria (+874 persones) i la construcció (+738 persones). En canvi, ha baixat a l’agricultura, amb 341 aturats menys que al juliol.