La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va insistir ahir que de cara al 2023 s’apujarà el salari mínim professional (SMI), però va dir que serà «prudent» i no concretarà una proposta d’increment fins d’aquí a uns mesos quan es pronunciïn el comitè d’experts i els agents socials. En una atenció als mitjans després de reunir-se amb la comissió assessora per a l’anàlisi de l’SMI, Díaz va explicar que ha demanat als experts que la conformen que actualitzin les xifres d’augment d’acord amb el context actual i els ha donat un termini de fins a dos mesos i mig per fer-ho. La vicepresidenta segona també els ha encarregat que avaluïn l’impacte de l’SMI en la pobresa i la desigualtat. Díaz va remarcar que el govern espanyol seguirà les indicacions dels professionals que reflexionen sobre aquesta política pública i va garantir que hi haurà augment i ha argumentat que altres països europeus ja ho estan fent.