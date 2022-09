L’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages i la Taula de la Formació del Bages incorporen novetats a la pàgina web formabages.cat, una eina per consultar tota l’oferta formativa i de cursos a la comarca. Entre les novetats figura un recomanador de cursos i de formació pioner que guia els visitants a partir del seu nivell d’estudis i dels àmbits d’interès de cada persona.

Segons la consellera de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural, Cristina Fabregat Sintes, «aquesta nova funcionalitat permet millorar l’orientació i la tria educativa per a qualsevol usuari que vulgui millorar o avançar en el seu currículum acadèmic, des de persones sense estudis fins a titulats universitaris». Fabregat destaca que en l’eina «només cal seleccionar el nivell d’estudis de partida, el tipus de formació que es vol cursar, els àmbits d’interès, que inclou totes les famílies professionals, i el resultat de cerca seran tots els cursos disponibles al Bages, geolocalitzats i ajustats a aquesta tria inicial de la persona». La pàgina web també estrena una nova imatge per fer més àgil, i atractiva l’eina que, en paral·lel, també incorpora un geolocalitzador de tots els cursos i centres de formació a través d’un visor cartogràfic des de la portada on es podrà accedir a cada curs de manera directa.

La pàgina web formabages.cat compta amb nombrosos enllaços a adreces d’altres serveis i institucions referents en matèria de formació com poden ser la Fira de l’Estudiant de la Catalunya Central, l’accés al tràmit online d’acreditació de competències professionals, el lloc web oficial Oferta FPCAT 365, amb l’oferta formativa de Formació Professional de tot el territori català, i la pàgina web del pla de doctorats industrials que permet apropar recerca i universitat a l’empresa mitjançant tesis doctorals aplicades a la indústria. La pàgina també compta amb un apartat de publicacions renovat.