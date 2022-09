Un any de la llei rider, impacte i mancances

L’agost de 2021 va entrar en vigor la reforma de l’Estatut dels Treballadors RDL 9/2021, l’anomenada Llei Rider. Una llei de les primeres a Europa a regular l’economia de plataformes de repartiment. Està tenint un impacte positiu en la regulació i millora de les condicions de treball d’un sector precari i precaritzat per la implantació inicial generalitzada de la prestació de treball a través de falsos autònoms.

La llei va estar precedida d’un acord en el marc del diàleg social, sentències judicials, resolucions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i mobilitzacions i denúncies sindicals.

La Llei Rider pressuposa que la relació dels repartidors amb l’empresa és de treballadors per compte aliena i no d’autònoms –ni ordinaris ni trades, autònoms depenents. La conversió s’està fent de manera progressiva per als ja contractats i majoritàriament directa per als nous repartidors.

L’alta al règim general de la Seguretat Social comporta una millor protecció social, salaris i condicions de conveni col·lectiu, aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i de la de Plans d’Igualtat, per exemple.

La laboralització dels riders genera canvis profunds en el sector de les plataformes digitals, que fins fa poc semblaven impossibles: organitzar-se sindicalment i triar els seus representants legals. El cas paradigmàtic el trobem a Glovo Groceries, on els treballadors dels seus 7 supermercats a Barcelona, després d’una vaga exitosa i la contractació laboral de la plantilla, imitjançant el suport i assessorament de CCOO de Catalunya, van celebrar el mes de juny les primeres eleccions sindicals.

La nova situació permet negociar amb l’empresa les seves condicions laborals –a Just Eat s’ha signat el primer conveni col·lectiu d’una empresa d’aquestes característiques, així com exigir ser informats per l’empresa sobre els algoritmes, gràcies a la modificació de l’article 64 de l’Estatut dels treballadors inclosa a la llei.

No obstant això, la velocitat i l’abast de l’aplicació no es dona d’acord amb l’esperat i amb el que es necessita. Per això, CCOO exigim que, de manera urgent, es reforci la Inspecció de Treball i es doti de recursos suficients per combatre les pràctiques fraudulentes d’empreses que continuen sense complir la llei. Aquestes empreses no només continuen treballant únicament amb falsos autònoms. Altres empreses estan externalitzant els repartidors a través de la ETT i empreses multiserveis.

La proliferació de plataformes digitals que ofereixen tot tipus de serveis (Cuideo, Clintu...) fa necessària l’ampliació de la Llei Rider a tots els sectors; la presumpció de laboralitat en altres plataformes digitals, on la relació entre prestador de serveis i l’app està organitzada controlada i planificada per l’empresa.

Estendre l’àmbit d’aplicació de la Llei Rider és urgent per evitar continuar precaritzant el sector no únicament de repartiment -la llei només preveu les activitats de repartiment de béns de consum o mercaderies- si no també de prestació de serveis davant la desprotecció, la desregulació i la total externalització de costos i riscos laborals.