Foment del Treball ha optat per tornar a la càrrega amb l’ampliació de l’aeroport del Prat i, a partir del dilluns 12 de setembre, una comissió d’experts de l’àmbit econòmic, empresarial i social, es reuniran per dilucidar quina és la millor alternativa per tirar endavant el projecte.

