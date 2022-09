Davant la creixent inflació, la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, ha assegurat que buscarà un acord entre les associacions de consumidors i les distribuïdores alimentàries per fixar el preu d’aliments bàsics. «L’alimentació està sent un enorme problema per al nostre país avui», va dir ahir la també ministra de Treball abans d’explicar que la seva intenció és aconseguir un pacte entorn del preu de 20 o 30 aliments que formin una llista de la compra bàsica, variada i saludable.

Malgrat no formar part de les seves competències, Díaz va explicar, primer, en una entrevista a eldiario.es i, després, en declaracions als mitjans, que el preu dels productes bàsics s’encareix molt des de la seva venda per part dels productors fins a la seva venda final al públic. En concret, va assenyalar que els agricultors venen un quilo de taronges a 15 cèntims i després els ciutadans paguen 1,40 euros, la qual cosa suposa un increment del 800%. «Això està sent un problema per a molta de la ciutadania», ha afirmat.

Díaz va voler allunyar, ràpidament, el fantasma d’un possible topall dels preus per llei. La vicepresidenta va assenyalar que es tractaria d’un acord entre els consumidors i les empreses del sector fomentat pel Govern, però sense que aquest hi intervingui legalment. En aquest sentit, va dir que seria un pacte «absolutament legal» i «sense vulnerar el dret de la competència».

Les paraules de Díaz semblen voler deixar tranquil el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luís Planas, que el passat cap de setmana reaccionava a una proposta dels morats de fixació de preus avisant que «des d’un punt de vista legal, no és possible, amb la Constitució i les normes de la UE a la mà».