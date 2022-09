El Departament d’Empresa i Treball obre avui una convocatòria d’ajuts per impulsar les exportacions de les empreses catalanes. Es tracta d’una línia d’ajuts d’1,8 milions d’euros, de manera que enguany multiplica per quatre el pressupost de l’any passat. La convocatòria té per objectiu que les empreses millorin els seus canals digitals per vendre els seus productes o serveis arreu del món en el nou context postpandèmia. «No es tracta només de fer vendes directes, sinó de trobar nous clients i posicionar-se digitalment en nous mercats estrangers», apunta la directora general d’Indústria i consellera delegada d’ACCIÓ, Natàlia Mas. El Govern calcula que més de 150 empeses es podran beneficiar de la convocatòria. En concret, cada companyia podrà accedir a 12.000 euros d’ajut. Els diners serviran per finançar projectes de desenvolupament web, creació de continguts o desenvolupament d’accions de màrqueting digital, entre altres.