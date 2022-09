La gran indústria porta anys queixant-se del cop com a conseqüència de la seva activitat i els alts preus de l’electricitat a Espanya. Un cop per a la seva rendibilitat i per a la seva capacitat de competir amb els seus rivals internacionals. L’espiral de pujades de preus provocada per la crisi energètica i agreujada per la invasió militar russa a Ucraïna ha aguditzat els seus problemes, ha fet més pesat el llast energètic per a la indústria i algunes empreses han començat a reduir o directament a parar la seva producció per contenir la sagnia.

Grans grups industrials amb un consum intensiu d’electricitat (per a alguns la factura elèctrica representa el 50 o el 60% del total dels seus costos de producció) pressionen el Govern per disparar l’import d’ajudes que s’inclouen en la seva factura de la llum per aconseguir un matalàs durant la dècada vinent. La CE va aprovar el passat pla d’ajudes del Govern que contemplava 2.900 milions d’euros per compensar part dels costos d’emissions indirectes de CO₂ per al període 2021-2030. La gran indústria considera l’import molt insuficient donat els actuals preus disparats dels drets d’emissió de CO₂ i en relació amb les ajudes permeses per Brussel·les a altres països. Des de l’Associació d’Empreses de Gran Consum d’Energia (AEGE) es reclama al Govern que maniobri per aconseguir que la Comissió Europea revisi aquest topall d’ajudes directes i el dispari fins a quadruplicar-los i aconseguir entorn de 12.000 milions d’euros en compensacions fins a l’any 2030. La patronal dels electrointensius, que agrupa una trentena de gegants industrials com ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Sener, Ferroatlántica o Tubos Reunidos, confia que el Ministeri d’Indústria negociï aquesta revisió amb Brussel·les abans d’acabar l’any per elevar el topall previst. Fonts oficials del Ministeri van refusar fer comentaris sobre aquesta qüestió.