El preu de la llum per als clients de la tarifa regulada per aquest dimarts fregarà els 300 euros/MWh, un 20,3% respecte d'aquest dilluns. En concret, la llum es pagarà a 291,57 euros/MWh, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Energia. Ara bé, es tracta d'un import lluny dels 459,4 euros/MWh que es van pagar el dimarts de la setmana passada. Sense el topall al preu del gas, el cost de l'electricitat hauria pujat fins als 364,08 euros, segons el Ministeri de Transició Ecològica. Tot plegat mentre Rússia manté tallat el gasoducte Nord Stream 1 des de dimecres. En un principi l'energètica russa Gazprom va justificar taques de manteniment. Dissabte, però, Moscou va anunciar el seu tall permanent per arreglar una fuita.