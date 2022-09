La bagenca EVila dissenya un sistema pioner per reduir els sulfits als vins

Eugènia Vila no en té cap dubte: el nou sistema Wisebar desenvolupat per l’empresa de la qual és fundadora i directora general, EVila Projects, pot suposar una revolució al món del vi. L’equip dissenyat per la companyia amb seu a Sant Fruitós, amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili i la igualadina Araipiasa, desinfecta les botes de vi amb tecnologia ultraviolada, l’especialitat d’EVila, amb la qual durant la pandèmia va entrar amb força, amb solucions pràctiques, al sector sanitari i que ara s’estrena l’alimentari.

Wisebar ha de permetre reduir la quantitat de sulfits, una variant de l’òxid de sofre, que s’introdueixen artificialment en la producció del vi com a conservant, antioxidant i antimicrobià. Els sulfits es generen de manera natural en el procés de fermentació dels llevats del vi, en quantitats inofensives per a l’organisme, però la introducció afegida de sulfits durant l’elaboració poden ser perjudicials per a la salut. De fet, El Pla Europeu de Lluita contra el Càncer té en el seu punt de mira els sulfits, entre d’altres, i el sector espera amb preocupació que entri en vigor una nova normativa l’any que ve que obligui a reduir-ne la quantitat i a etiquetar el vi com a producte cancerigen.

El nou sistema d’EVila permet desinfectar les botes introduint-hi una làmpara de rajos ultraviolats protegida amb una beina de quars. Després d’un temps, el recipient queda totalment desinfectat per poder ser netejat i reutilitzat. Wisebar evita així «l’aparició de defectes organolèptics causats per microorganismes com les bactèriques acètiques, que poden generar aroma de vinagre, o altres defectes com l’olor de cuir causat per llevats no desitjats», destaca l’empresa. Wisebar ja és a punt per a la seva comercialització, i ja ha generat interès en DOs de tan volum com la Rioja, explica Vila, que assegura que tanmateix ara es prioritzen «els encàrrecs de proximitat».

El projecte, en el qual l’empresa bagenca fa un any que hi treballa, explica Eugènia Vila, ha comptat amb la col·laboració de l’empresa anoienca Araipiasa, mitjançant la seva línia de fabricació i automatització per al sector del vi i del cava Aramatics. També hi ha treballat el departament de Bioquímica i Biotecnologia Enològica de la Rovira i Virgili, que ha realitzat un estudi en nou bótes cedides pel celler bagenc Abadal, una empresa de la qual Vila destaca «la seva atenció en aplicar la tecnologia al món del vi. Sempre van un pas endavant i s’alineen amb la nostra filosofia».

EVila destaca que «alguns microorganismes són necessaris durant la fermentació del vi, però cal ser selectiu amb quins microorganismes hi seran presents durant la producció. En cas de no fer-ho correctament, poden produir compostos nocius com les histamines». La bagenca apunta que la nova tecnologia desenvolupada «suposa una millor qualitat del vi i un estalvi per als productors, ja que no suposa un gran esforç econòmic ni energètic i redueix el consum d’aigua calenta per a la neteja de les botes».

EVila, especialitzada en solucions amb ultraviolats i infrarrojos per a la indústria, va desenvolupar un equip de desinfecció de mascaretes durant la pandèmia que va ser molt ben acollit pel sector sanitari. «Ho vam fer amb ganes d’ajudar, però s’ha transformat en una nova línia de treball per a nosaltres, perquè hem demostrat que funciona», diu Vila.

L’empresa, amb una quinzena de treballadors, una facturació de 2 milions d’euros i que acaba de rebre el segell Pime Innovadora del Ministeri de Ciència i Innovació, ha desenvolupat també un projecte (amb Eurecat) per sanejar l’aire dels espais compartits amb rajos ultraviolats. Des del 2020 ja se n’han instal·lat 3.500.