El Consell de Ministres va aprovar ahir el reconeixement del dret a cobrar el subsidi d’atur de les treballadores de la llar. El Govern espanyol va donar llum verda a un decret que regula un nou règim laboral per al col·lectiu, que «corregeix la discriminació» patida fins ara, segons va destacar la vicepresidenta segona de l’executiu i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en roda de premsa al Palau de la Moncloa. La norma desenvolupa el mandat del conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball sobre les treballadores de la llar, que l’executiu va ratificar aquest any. «Avui aquest país és molt millor», va dir Díaz.

Amb l’entrada en vigor d’aquest decret, el col·lectiu podrà accedir a les prestacions d’atur en els nivells contributiu i assistencial perquè tinguin els mateixos drets «que qualsevol altra persona». La norma també elimina la figura del desistiment, que permetia l’acomiadament sense causa. A partir d’ara, caldrà acreditar els motius.

A més, el text protegeix el col·lectiu davant la insolvència o el concurs de les persones que les contractin a través de FOGASA. Díaz ha defensat que és una norma «transversal» i «feminista», que també protegeix a les famílies que contractin amb un augment de les bonificacions per sobre del 20% segons la tipologia de la llar i el nivell de renda i patrimoni. Un altre element és el desenvolupament de polítiques de formació i acreditació per a les persones treballadores de la llar així com una comissió d’estudi de malalties professionals amb perspectiva de gènere.

Díaz va destacar que un 95% de les treballadores de la llar són dones, un 44% són d’origen estranger i que el col·lectiu està «altament envellit». Un 54%, a més, treballa a temps parcial amb menys de 60 hores al mes per ocupador. La portaveu del Govern espanyol, Isabel Rodríguez, va reivindicar aquest «nou avenç» que «es tradueix en dignitat per a les treballadores» i que «no implicarà un cost més gran per a les famílies que les contracten».