El Govern de Catalunya rebrà l’any vinent 37,9 milions d’euros en fons per la digitalització i modernització de les administracions. Segons es va acordar ahir en una reunió telemàtica de la Conferència Sectorial d’Administració Pública, es repartiran en total 460 milions entre totes les comunitats. 239 es distribuiran durant aquest any i 221 quedarien pendents de repartir el 2023, quan Catalunya rebria 33,4 milions. Amb aquests recursos es preveu abordar reptes en àmbits com l’administració, les operacions intel·ligents les infraestructures digitals o la ciberseguretat, entre d’altres. «Les comunitats hauran de proporcionar la informació relativa als diferents projectes d’inversió que es proposin finançar en cada exercici amb càrrec als fons al sistema integrat per a la gestió, així com informació sobre les previsions per al compliment dels objectius en matèria de reducció de la temporalitat a l’ocupació pública», va detallar el govern en un comunicat.