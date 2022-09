Els 16 cellers de la DO Pla Bages preveuen recollir 1 milió i mig de kilograms de raïm, un 30% menys que l'any passat per culpa de les altes temperatures, la sequera i les pedregades de l'estiu. Tot i això, la qualitat del raïm serà "molt alta", ja que la falta de pluja ha permès "una maduració molt completa". La meteorologia també ha fet avançar 10 dies la verema, que ha començat a finals d'agost i s'allargarà fins a mitjans d'octubre. Al Bages hi ha unes 550 hectàrees de vinya, un cultiu que va a l'alça a la comarca, però que encara està lluny de les prop de 28.000 hectàrees que hi havia hagut a finals del segle XIX, quan el Bages era la comarca amb més vinya de tot el país.

Les pluges de finals d'estiu han salvat la verema a la DO Pla de Bages. "Hem tingut temperatures extremes amb més de 30 graus al maig, 35 graus al juliol, agost... Per moltes varietats de cicle mig i llarg ha estat la salvació de l'anyada, però per a qui no li ha caigut amb pedra", subratlla el president de la DO Pla de Bages, Joan Soler.

Aquest estiu, al Bages hi ha hagut tres episodis de pedregades importants, que han estat molt fortes i han fet malbé el raïm a municipis com Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix o Sant Salvador de Guardiola.

Per Soler, caldrà veure si, a la llarga, els fenòmens extrems es repeteixen: "Si és així, s'haurà de valorar si cal protegir la vinya amb malles com ja es fa amb tancats cinegètics per la fauna salvatge".

La DO Pla de Bages, més preparada per fer front al canvi climàtic

El Bages fa temps que aposta per la reintroducció de varietats tradicionals que, segons Soler, són resistents a la sequera i això, assegura, fa que la DO estigui més preparada per fer front als fenòmens extrems del canvi climàtic. Tot i això, Soler reconeix que les condicions del clima faran encarir el producte i "l'única manera de subsistir és fer valorar el nostre producte al mercat".

Impossible collir sense tancats

A banda del clima extrem, al Bages ja fa temps que pateixen "els estralls" de la fauna salvatge. "Aquí tenim molt bosc on s'amaguen i a la comarca si no tanques, no culls. Impossible collir un quilo de raïm si no ho tens tancat", subratlla.

La DO Pla de Bages té com a objectiu reconvertir tota la producció a l'ecològic. De moment, més del 90% dels cellers de la comarca ja ho són, i els que no ho estan tenen producció integrada.