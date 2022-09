El Departament d’Empresa i Treball destinarà els pròxims dotze mesos, fins a la tardor de 2023, 52,6 milions a polítiques actives d’ocupació exclusives per a dones, un 110% més que l’anterior campanya. L’objectiu, segons va explicar el conseller Roger Torrent, és «corregir» el desequilibri de gènere que «llastra» el món productiu. El darrer mes d’agost, recorda el conseller, prop del 60% de les persones aturades a Catalunya eren dones. Per mirar de revertir la tendència, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) impulsarà tres programes nous d’ocupació i passarà de dos a cinc, amb l’objectiu d’arribar a 41.000 dones. Són prioritat d’aquests programes dones de col·lectius vulnerables i entorns rurals.

Torrent es felicita per haver «redoblat» l’aposta per les polítiques actives d’ocupació per a dones, tant per l’augment pressupostari com per l’ampliació de l’abast. Els programes volen adaptar la formació a les noves demandes del món laboral i trencar «bretxes» de gènere en l’àmbit de l’economia verda i l’àmbit digital.

Pel que fa als nous programes, els de més impacte són dos de desenvolupament rural, prioritaris per a dones que visquin en municipis de menys de 30.000 i 5.000 habitants, respectivament, i que estan dotats amb 27,1 milions i es vol arribar a més de 40.000 dones. El tercer dels nous programes està orientat a la inserció sociolaboral de dones amb discapacitat en situació de violència masclista. Les beneficiàries d’aquest programa gaudiran d’un contracte laboral d’un any i d’un acompanyament directe de mentors durant tot el procès. El Departament preveu que s’hi puguin acollir una dotzena de dones.

Aquests programes s’afegeixen als ja existents, un de genèric i un altre pensat per a col·lectius vulnerables i en situació de desocupació de llarga durada, al que s’hi podran acollir unes 400 dones. Tots ells, diu el conseller, són exclusius per ajudar de manera específica col·lectius amb dificultats per inserir-se o mantenir-se al món laboral.