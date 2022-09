L’empresa igualadina Stikets, especialitzada en la fabricació i comercialització online d’etiquetes personalitzades per marcar la roba i el material escolar, ha obert mercat a Mèxic. Stikets és líder en el seu sector a Espanya ven a tot el món a través de més de 20 portals. Per tercer any consecutiu, Stikets ha estat seleccionada per Financial Times com una de les 1.000 empreses que més creixen a Europa.

En 2019 la marca va obrir el seu primer portal a Amèrica, al Brasil, on ja suma milers de comandes. L’ecommerce va néixer enfocat al mercat estatal, però, des d’un principi, la seva CEO i fundadora, Stephanie Marko, va tenir clar que volia créixer. «Els nostres productes són universals perquè els creem per donar resposta a les necessitats de les famílies, que són molt similars a tot el món», explica. Actualment, Stikets exporta el 50% de les seves vendes. El 2014, l’empresa de productes personalitzats va iniciar la seva expansió pel sud d’Europa, en països com França, Itàlia, Portugal, Alemanya i el Regne Unit. En els últims cinc anys, la llista de països on Stikets és present ha anat en augment. Gràcies a la seva expansió, Stikets va tancar 2021 superant el milió de comandes enviades a tot el món. La diversificació de productes també ha contribuït a aquest creixement. Marko destaca la importància de la internacionalització per continuar creixent: «La nostra presència en diferents mercats ens permet aplicar l’après en uns països en uns altres, de manera que la millora és constant». Segons la creadora d’Stikets, l’empresa continuarà ampliant també el seu catàleg i els seus serveis «sempre amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels nostres clients», assegura.