La Comissió Europea va advertir ahir dels riscos que pot comportar la inflació, que durant el mes d’agost va assolir una taxa rècord del 9,1% a l’eurozona. «Una recessió no és inevitable», va apuntar el comissari d’Economia, Paolo Gentiloni, en la roda de premsa posterior a la reunió dels ministres de finances de la zona euro, l’Eurogrup, celebrada a Praga. En aquest sentit, els ministres es van mostrar a favor de propostes com limitar els beneficis extraordinaris de les empreses per ajudar els col·lectius més vulnerables. «No pot ser que alguns obtinguin enormes guanys mentre d’altres estan patint les conseqüències d’una guerra», va assenyalar el president de l’Eurogrup, Paschal Donohoe.

Durant les seves intervencions, tant Gentiloni com Donohoe van subratllar la importància que els diferents estats europeus actuïn de forma coordinada per dissenyar mesures fiscals amb l’objectiu de reduir l’impacte de la inflació entre els consumidors. Donohoe va insistir en la idea que cal impulsar mesures que reforcin el poder adquisitiu de les famílies i que vagin enfocades als grups de població més necessitats. També va assenyalar que els ministres «són conscients» que cal ajudar «famílies i negocis», però, alhora, s’ha d’evitar una espiral inflacionista impulsada per un increment salarial. Per la seva banda, Gentiloni va destacar que les mesures fiscals han de ser «cada vegada més selectives» i va fer una crida perquè els estats de la Unió Europea no cedeixin als xantatges de Putin. «Rússia voldrà aprofitar les nostres dificultats econòmiques, però fallarà», va assegurar. La trobada d’ahir va tenir la presència de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que va advocar pel consens entre els estats per impulsar mesures fiscals adreçades a reduir l’impacte de la inflació. Alhora, va recordar que l’alça de preus actuals té un fort component energètic, un element que no pot controlar.