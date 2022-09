El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,4% al mes d’agost respecte a l’any anterior i se situa en 3,41 milions de persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya. L’Alta Ribagorça (5,9%) i la Selva (5,3%) encapçalen les comarques amb un augment més elevat, seguides per l’Alt Empordà (4,3%), el Baix Penedès i el Barcelonès (amb un 4,0% cadascuna). A l’altre extrem, hi ha tres comarques que han registrat un lleuger descens del nombre d’afiliats (-0,5% o inferior): el Pallars Sobirà, les Garrigues i la Noguera. En relació amb el juliol del 2022, el nombre d’afiliats ha disminuït un 2% al conjunt de Catalunya, després de registrar mig any de creixements continus de l’afiliació.

El descens mensual de l’agost s’ha traslladat a totes les comarques i Aran, amb variacions que van des del -0,2% del Pla d’Urgell fins al -4,6% del Pallars Sobirà. El nombre de dones que cotitzen augmenta en 57.117 afiliades i el d’homes en 56.649 afiliats, fet que suposa augments interanuals del 3,7% i 3,2%, respectivament. Per comarques, totes augmenten el nombre de dones afiliades, excepte al Priorat i al Pallars Sobirà. El nombre d’afiliats augmenta en tots els grups d’edat, excepte en els de 30 a 44 anys, que s’han mantingut pràcticament estables (-0,1%). Les afiliacions al sector serveis són les que més creixen a l’agost en relació amb el mateix mes de l’any anterior (+4%). El sector industrial ha augmentat l’1,9% el nombre d’afiliacions a l’agost en relació amb un any enrere. Al seu torn, la construcció ha augmentat el 3,3% interanual a Catalunya i l’agricultura és l’únic sector que ha reduït el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social (4%).