L’associació de consumidors Facua ha instat el Govern espanyol a controlar els preus dels productes si tiren endavant els cistells bàsics. L’entitat valora la proposta, però avisa que pot comportar «riscos». Així, advoca per fixar preus màxims en els productes on hi ha augments considerables dels marges de beneficis de les empreses, per tal d’evitar l’especulació. Així mateix, assenyala que s’han de vigilar les possibles «trampes o enganys» als consumidors que puguin fer les empreses. Així, creu que s’ha de començar a controlar el preu dels aliments que hagin de ser inclosos en aquests cistells, per evitar que les cadenes de supermercats els inflin artificialment dies abans. Per això, demana que l’Executiu garanteixi que el descompte global dels aliments que formen el cistell sigui veritablement significatiu. D’altra banda, insisteix en la necessitat de vigilar la data de caducitat o consum preferent dels aliments i evitar que sigui «massa propera».