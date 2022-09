Núvols negres

Fa un any, en un entorn on l’increment de preus de les matèries primeres semblava que no tenia aturador, amb totes les implicacions que suposava per al funcionament de les nostres empreses, estàvem lluny de pensar que avui estaríem encara pitjor. I és que, des de la covid, la represa de l’activitat econòmica no està essent fàcil.

Avui, tot i que la falta de subministraments encara no està resolta del tot, ja que alguns fabricants d’automòbils han anunciat aturades per manca de xips, hem d’afegir un entorn inflacionista desbocat, provocat sobretot, però no únicament, pel cost de l’energia i el cost dels carburants. Evidentment que el BCE, complint un del seus mandats que és mantenir la inflació sota control, s’ha vist obligat a apujar 0,75 punts bàsics els tipus d’interès, amb les conseqüències que això té sobre els ciutadans i les empreses. Per tant, allò que s’anunciava abans de l’estiu que es preveia una tardor-hivern difícil, de moment ja es comença a materialitzar.

En aquest entorn de volatilitat i fragilitat, des dels sectors empresarials ens preocupa que les ajudes a les empreses per a la seva transició cap a una nova economia, més eficient, sostenible i responsable, mitjançant els fons Next Generation, no acaben d’arribar, potser perquè, de tant voler donar ajuts a tothom, l’import de les subvencions són poc importants o perquè a les PIME se’ls fa una muntanya les justificacions que hauran de presentar per rebre aquests ajuts. Però el cert és que aquest 2022 no se’n veuen gaire els fruits. Un exemple és el KIT digital que ara està en vigor. Primer es va començar per les empreses que tenien una plantilla d’entre 10 i 50 treballadors, i la veritat és que el nombre de sol·licituds en la nostra demarcació va ser escassa (només 59 empreses es van descarregar el Bo digital), i a data d’avui, amb la convocatòria per a empreses de 3 a 9 treballadors oberta, a Cambra Manresa no ens consta encara que hi hagi cap empresa del Bages que ho hagi sol·licitat. Encara queda temps per fer-ho i al final de la convocatòria podrem saber-ne l’èxit.

Ara en aquest moment el que més preocupa a les empreses, però, és el cost desmesurat de l’energia. Aquests costos no es poden repercutir en el preu de venda dels seus productes, bé perquè els seus contractes no recullen increments de preus relacionats amb el cost de l’energia, bé perquè els desposiciona envers altres proveïdors i la pròpia competència o perquè tenen contractes adjudicats per les administracions públiques amb preus pactats. Resultat que moltes empreses no ho podran aguantar i hauran de restringir la seva activitat, amb el que pot suposar això de davallada del PIB, ERTO o fins i tot tancament de negocis.

És evident que si el Govern de l’Estat vol ajudar les empreses, ha de continuar lluitant perquè els preus tinguin un topall, no només aquí sinó fer força en l’àmbit europeu. Els beneficis d’algunes empreses del sector s’estan multiplicant de forma exponencial, alhora que la recaptació de l’Estat també està augmentant fruit d’aquest increment de preus. La rebaixa de l’IVA només alleugereix el Flux de la Tresoreria, per les petites i microempreses, les grans per la seva potència contractada no entren en aquesta baixada d’ impostos. Per tant, és urgent i imperiós que es defineixi un pla de xoc d’àmbit europeu. La propera setmana haurà de ser decisiva en aquest sentit.

A Catalunya tenim notícies importants com la presentació el divendres passat del Pacte Nacional per la Indústria, amb una dotació de 3.000 milions d’euros que vol donar un impuls a tots els sectors econòmics i ser una eina transformadora de país. Les Cambres, a través de la Comissió d’economia circular, hi ha participat activament fent propostes concretes, fruit de les interaccions amb les empreses de les nostres demarcacions. Ara és quan el nostre Govern (el de proximitat) ha de començar a desplegar cada una de les actuacions esperant que aquests diners sí que arribin a les nostres empreses i que no quedin altre cop en paper mullat com els plans anteriors, on el més visible va ser la publicació en format paper del llibret.