Casa Mas inicia la primera fase de l’arrencada de la planta de Sallent

La planta que Casa Mas, amb seu a Castellterçol i dedicada a l’elaboració de plats preparats frescos, està construint des de l’any passat al polígon Plans de la Sala de Sallent, ha començat a produir electricitat per a autoconsum, en el que significa l’arrencada de la primera fase per iniciar la producció de plats cuinats a les noves instal·lacions.

L’empresa de plats frescos precuinats va connectar la setmana passada les 4.000 plaques solars que ha instal·lat a la coberta, que permetran reduir 541 tones de CO2 anuals, que equival a 30.000 arbres en 90 hectàrees de bosc, segons ha reportat l’empresa. La inversió permetrà produir més de 2.000 megawatts hora a l’any, una xifra equiparable al consum mitjà de 600 llars.

Pere Mañé, director general de Casa Mas, explica que «la posada en marxa de la producció elèctrica és l’arrencada de la primera fase perquè la planta de Sallent de Casa Mas estigui plenament operativa al març o l’abril del 2023». Dins aquesta fase, l’empresa també ha iniciat «un procés d’expansió i professionalització de la seva plantilla amb la selecció i incorporació de nous efectius a tots els seus nivells, des d’operaris de magatzem i d’indústria alimentària, costumer service, xefs, cuiners industrials, auxiliars d’higiene i tècnics electromecànics d’indústria alimentària per reforçar totes les seves àrees funcionals i de negoci». En aquests moments, les instal·lacions a Castellterçol tenen una plantilla de més de 300 treballadors, i la previsió és que creixi fins a més de 320. Amb tot, Mañé afirma que el nombre de noves contraccions no es pot saber perquè depèn dels que vulguin continuar treballant a la nova planta de Sallent.

Casa Mas té previst obrir tres línies productives aquest mes d’octubre, dues el gener de l’any que ve i dues més al març, quan es completaran les fases previstes per completar la posada en funcionament de la planta de Sallent. L’empresa familiar elaboradora de plats frescos precuinats, creada fa més de 25 anys, assegura que «en aquest projecte industrial hem fet una aposta ferma per millorar l’eficiència energètica de la seva nova planta i ens hem sumat al compromís de la reducció de la petjada de carboni dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la Unió Europea». El director general destaca que «és la instal·lació fotovoltaica més gran que s’ha construït aquest any a Catalunya pel que fa a l’autoconsum», una instal·lació que ha estat a càrrec de l’avinyonenca Sud Renovables. Casa Mas preveu que el 100% de l’energia elèctrica consumida per la companyia serà el 2023 d’origen renovable. A més, s’ha fixat com a objectiu aconseguir la neutralitat climàtica abans del 2030, ja que farà actuacions per substituir la seva flota de vehicles de combustió per elèctrics, amb biogàs o hidrogen.