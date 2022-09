La convidada del proper dinar i col·loqui de l’associació de Dones Emprenedores i Innovadores de Manresa (DEIM) és Victòria Alsina, l’actual consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya. Serà divendres a les 2 del migdia al Restaurant El Golut, a la plaça del Carme.

Alsina és professora i directora acadèmica del Centre per a la Ciència i el Progrés Urbà de la Universitat de Nova York i investigadora en cap del Laboratori de Governança (The GovLab) de la mateixa universitat. Delegada de la Generalitat als Estats Units i el Canadà, en l’àmbit internacional ha treballat en països dels cinc continents amb les principals organitzacions i organismes internacionals com la Unió Europea, l’OCDE, el Consell d’Europa, el Banc Mundial, el Banc Interamericà de Desenvolupament o les Nacions Unides.

El dinar té un preu de 25 euros. És un acte obert i per assistir-hi cal la inscripció prèvia enviant un correu a deim@deim.cat.