El nombre de noves societats mercantils va baixar el 15,4% al juliol a Catalunya respecte al mateix mes del 2021, fins a sumar un total de 1.391, la xifra més baixa des de l’octubre de l’any passat, quan es van crear 1.100 societats, segons dades difoses per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En termes mensuals, la constitució de noves empreses va disminuir el 12,2%, i va encadenar dos mesos consecutius de reculades després que al juny disminuís el 19,7%. D’altra banda, les dissolucions d’empreses van baixar el 16,3% en comparació de l’any passat, i van caure lleugerament respecte al juny (-2%). Així doncs, el juliol de l’any van desaparèixer 108 companyies.

Els set primers mesos de l’any han desaparegut el 8,8% més de societats que l’any passat a hores d’ara. De les 1.240 empreses que van tancar portes al juliol, el 61,1% ho van fer voluntàriament, l’11,1% per fusió amb altres societats i el 27,7% restant per altres causes.