La vicepresidenta tercera del Govern, Yolanda Díaz, i el ministre de Consum, Alberto Garzón, van insistir ahir que la cistella bàsica d’aliments i productes d’higiene que el Govern vol promoure entre les cadenes d’hípers i supermercats ha d’incloure productes frescos de carn, peix, ous, hortalisses, fruites i lactis, així com productes adequats per a celíacs.

Després de reunir-se amb representants de les cadenes de distribució i dels consumidors a la seu del Ministeri de Treball, la ministra i vicepresidenta Yolanda Díaz va anunciar que el Govern dissenyarà una cistella tipus de productes que haurien de garantir una alimentació saludable de les famílies. El seu contingut genèric hauria de servir de guia per als establiments que decideixin voluntàriament adherir-se a la proposta del Govern de promoure ofertes que contribueixin a contenir els preus de l’alimentació i ajudin les famílies a esquivar la pèrdua de poder adquisitiu que suposa la inflació.

La cistella del Carrefour

La vicepresidenta va refusar valorar la llista de 30 productes a 30 euros amb què ahir es va avançar la cadena Carrefour, els responsables de la qual es van reunir divendres amb Díaz i Garzón. La llista del Carrefour no inclou cap dels aliments frescos suggerits pel Govern. Sí que hi ha oli de gira-sol, espirals vegetals de pasta, farina de blat, brou de pollastre, llauna de tonyina en oli de gira-sol, mandonguilles en salsa, suc de taronja, llimona i pastanaga i pa de motlle. Encara que no hi ha llet, s’hi inclouen alguns bàsics per a l’esmorzar, com cafè molt, galetes Maria, flocs de civada i cereals de blat de moro. També hi ha productes com xocolata blanca, te de llimona, melmelada de préssec i panets per a hamburgueses. Completen la llista, les ofertes de sal marina; pèsols en llauna, blat de moro dolç en llauna, pebrots del piquillo en pot; xampinyons en llauna i vinagre de vi blanc. Al marge dels productes alimentaris, la cistella també inclou productes d’higiene i neteja, com rentavaixelles, detergent per rentar a mà, lleixiu, netejavidres, dentifrici, compreses, gel de dutxa i paper higiènic.