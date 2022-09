El Govern va acordar ahir fixar en 33.113 milions d’euros el sostre de despesa no financera i no finalista de la Generalitat per al 2023, el 10,3% més que l’exercici anterior. Aquesta quantitat, que supera en 3.098 milions d’euros la xifra prevista per a l’any passat, marca el límit de recursos pressupostaris per a l’exercici, que, segons va assegurar el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, seran «expansius» i «creixeran com fa temps que no ho feien». El càlcul del sostre de despesa s’obté a partir de l’estimació dels ingressos de la Generalitat per al 2023, que inclou els imports de les bestretes del model de finançament i la liquidació del model de finançament del 2021 comunicats pel Ministeri d’Hisenda.

«Més enllà de les xifres», va dir Giró després de la reunió del Consell Executiu, «puc dir que podrem fer uns pressupostos expansius que creixeran com fa molt temps que no creixíem». Així, va assenyalar la voluntat del Govern que els pressupostos ajudin a «pal·liar els efectes de la crisi econòmica i social» per les conseqüències de la inflació i els problemes encara no solucionats de la pandèmia. Giró va allargar la mà a l’oposició per negociar els comptes i va remarcar la «importància» de tenir un pressupost «aprovat i en vigor» l’1 de gener. Així, Giró va dir que ha iniciat converses i té contactes amb el PSC, els comuns i la CUP.