El PIB dels països que formen el G20 ha caigut el 0,4% el segon trimestre de l’any respecte als tres mesos anteriors, segons dades publicades ahir per l’OCDE. El descens arriba després que el PIB del G20 augmentés el 0,5% el primer trimestre del 2022 i s’explica per la «forta contracció» econòmica a la Xina entre l’abril i el maig, quan el PIB va caure el 2,6% pels confinaments per la covid-19. També hi ha influït l’alentiment econòmic a l’Índia, Sud-àfrica, el Regne Unit i els Estats Units. En canvi, al conjunt de l’OCDE el PIB s’ha incrementat en el 0,4% el segon trimestre de l’any respecte a l’anterior.

Malgrat la contracció del PIB del G20, alguns dels països que en formen part han registrat un fort creixement el segon trimestre de l’any. Entre ells hi ha Austràlia, el Brasil, Itàlia, el Japó i Turquia. Segons les dades de l’OCDE, només hi ha dos països del G20 que no han recuperat el nivell de PIB previ a la pandèmia. Es tracta de Mèxic i Sud-àfrica.